Festival do Vento une competições de kitesurfe, maratona e passeios ecológicos na Praia do Preá

Localizada a apenas 12 km de Jericoacoara, a Praia do Preá, conhecida pelas condições ideais para esportes náutico, será o palco do Festival do Vento, que ocorrerá entre os dias 5 e 7 de setembro. Com competições de kitesurfe, oficinas, passeios ecológicos e atividades para todas as idades, o evento unirá jovens interessados em aprender sobre os esportes, competidores profissionais e especialistas.

O momento contará com um Campeonato de Strapless Kitesurf Freestyle, que será disputado pelos melhores competidores da modalidade, e a Maratona Open Foil, uma corrida que partirá do Rancho do Peixe até as Eólicas. As oficinas serão voltadas para jovens atletas, abordando temas como desenvolvimento profissional e uso das redes sociais. Os participantes também terão acesso a um tour ecológico pelo Rancho do Peixe, discutindo a importância da conservação ambiental.