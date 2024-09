Fortaleza recebe Circuito de Corridas Assaí em novembro

Fortaleza receberá Circuito de Corridas Assaí em novembro. Crédito: Divulgação/Assaí Atacadista

A rede atacadista Assaí anunciou nesta quarta-feira, 4, o lançamento do Circuito de Corridas Assaí. Com inscrições já abertas, o evento ocorrerá no dia 3 de novembro, tendo Fortaleza como a primeira sede. Os atletas e corredores interessados em participar da competição deverão se inscrever por meio do site https://www.assai.com.br/circuito-assai/. Serão três modalidades ao todo, sendo uma corrida e uma caminhada, ambas de 5 quilômetros, e um trajeto kids para crianças entre quatro e 14 anos de 500 metros. As pessoas que se inscreverem deverão retirar os kits entre os dias 1° e 2 de novembro na loja do Assaí do bairro Cais do Porto. Além do ingresso e da confirmação de inscrição, os(as) inscritos(as) receberão um kit de corredor.

O evento tem como finalidade comemorar os 50 anos da rede atacadista Assaí. O circuito também ocorrerá em outras datas em mais cinco cidades do Brasil. Em Salvador, a corrida está programada para novembro de 2024, enquanto os trajetos do Rio de Janeiro e de São Paulo serão traçados em dezembro de 2024. O calendário será encerrado em janeiro de 2025, em Belo Horizonte e Belém. Para Marly Yamamoto, diretora executiva do marketing do Assaí Atacadista, o evento é pautado principalmente em seguir com o histórico da rede atacadista de apoiar o incentivo ao esporte após a pandemia. "Em 2021, começamos a apoiar as corridas de rua em um momento de retorno das atividades presenciais para contribuir com a volta gradual das pessoas à rotina de exercícios e o dia a dia. Apoiar o esporte e o bem-estar e desenvolver pessoas e comunidades sempre foi um pilar importante nosso, e o lançamento de um circuito próprio estar justamente em nosso aniversário vem em razão de celebrar essa história e enfatizar o nosso compromisso e tudo o que ela representa dentro dos 50 anos do Assaí”, frisou ela.

Serviço

- Data da corrida: 03/11/24 - Retirada do kit entre os dias 01/11 e 02/11 - Arena da corrida: Beira Mar