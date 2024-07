Vini Jr. faz lance acrobático com campeão da NBA

Brasileiro fez uma tabela com um dos principais jogadores do Boston Celtics, atual campeão da liga americana de basquete

, elO brasileiro Vini Jr segue publicando registros de sua festa de 24 anos, realizada no último fim de semana. O jogador do Real Madrid fez uma postagem nesta terça-feira com momentos dos três dias em que reuniu astros de diferentes segmentos. Um dos presentes foi Jaylen Brown, do ala-armador do Boston Celtics, campeão da última temporada da NBA.

No vídeo, o atacante realiza embaixadinha com uma bola de basquete em uma quadra poliesportiva. Em seguida, Vini faz um ‘lançamento’ direto na cesta para o americano. Logo após o americano crava a cesta com uma enterrada. No basquete, a jogada é conhecida como ponte aérea.

Veja o lance: