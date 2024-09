Bia Haddad iguala feito de Maria Esther Bueno e busca vaga na semifinal do US Open

Tenista brasileira Bia Haddad em jogo da segunda rodada do US Open 2024 Crédito: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após 56 anos, o tênis feminino brasileiro volta a disputar as quartas de final do US Open. A dona do feito é Bia Haddad Maia, 21ª no ranking WTA, que irá enfrentar nesta quarta-feira, 4, a tcheca Karolina Muchova, atual 52ª. A tenista paulista de 28 anos chega confiante para o embate, já que eliminou nas oitavas de final a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo. Essa confiança será fundamental visando o confronto, uma vez que o histórico entre Bia e Muchova não é nada favorável para a brasileira, que foi derrotada nas três oportunidades anteriores em que se enfrentaram. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, para além de deixar o retrospecto negativo de lado, o torneio disputado em Nova York marca um momento de superação para Bia após desempenho aquém nas Olimpíadas de Paris-2024. No simples e nas duplas, acabou sendo eliminada na 2ª rodada.



Logo após o período olímpico, Bia Haddad soube superar bem as críticas e o baixo desempenho, chegando até a final do WTA de Cleveland, sendo derrotada pela americana McCartney Kessier. Porém, o torneio disputado no estado americano de Ohio foi fundamental para elevar a sua confiança, conforme Filipe explica. "A ida pra final no WTA 250 de Cleveland era o que ela precisava, uma injeção de ânimo, que mesmo com a derrota dolorida, não fez com que ela ficasse pra baixo." "Jogando firmemente, com muita consciência, com muita intensidade e trazendo vitórias incríveis, chegando às quartas de final de um torneio tão relevante, depois de 56 anos do feito realizado pela Maria Esther Bueno", ressaltou.

Independentemente do resultado que vier, o fato de ter igualado Maria Esther Bueno, considerada por muitos a rainha do tênis, já é significativo. "É um feito impressionante, que eleva o nível do tênis brasileiro de uma forma sensacional. Ela está cada vez mais se consolidando como uma das principais tenistas do Brasil em toda a história, não apenas considerando o tênis feminino, mas o masculino também", concluiu o analista. Estratégias para vencer Para seguir fazendo história, Bia Haddad Maia sabe que terá uma tarefa complicada, já que ainda não sabe o que é vencer Muchova ao longo dos três embates que tiveram ao longo de suas carreiras. O jornalista especializado em tênis, Mateus Nagime, citou o que a brasileira pode fazer para ter uma melhor sorte no duelo.