Thiago Monteiro vence nas duplas ao lado de argentino e se classifica no US Open

Ao lado do argentino Mariano Navone, venceu os franceses Adrian Mannarino e Arthur Rinderknech em dois sets a zero

Nesta quarta-feira, o brasileiro Thiago Monteiro e o argentino Navone venceram a dupla composta por Mannarino e Rinderknech, da França, por 2 sets a 0 e avançaram à segunda rodada do US Open, em seu último Grand Slam desta temporada.

Com o triunfo, a dupla avançou para a segunda rodada do US Open, e enfrentará os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz. Cabeças de chave número 10, venceram na estreia o equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov, com parciais de 7/6 (8-6) e 6/4.