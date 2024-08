Projeto que reúne saúde, bem-estar e conteúdo digital abre inscrições para segunda edição

O projeto Corre que dá tempo está com inscrições abertas para a segunda edição do evento homônimo que acontecerá no dia 14 de setembro, no auditório Zone Empresarial, localizado no shopping RioMar Fortaleza. A ação tem como objetivo promover o estilo de vida saudável.



Com uma programação diversa que inclui rodas de conversas, yoga, palestras, aulões de fitdance, sorteios de brindes e demais atividades, o evento iniciará às 9 horas da manhã e seguirá pelo restante do dia. A ação contará com a participação de profissionais renomados de variadas áreas.

Mentora do projeto Corre que dá tempo, a influenciadora digital e profissional de marketing, Lorena Brunet, fala sobre os objetivos do evento. “Em 2023, decidi reativar meu estilo de vida saudável e surgiu o ‘Corre que dá tempo’, um projeto que tem como missão contagiar as pessoas a se moverem mais. Desde então, o programa foi para além das telas das redes sociais e ganhou um evento físico, onde convido o público a aprender, se inspirar e se conectar com outros que também buscam uma vida mais saudável”, destaca a influenciadora.