Cearense Rogério Almeida conquista quarto título no Rally dos Sertões

Rogério Almeida ao lado do seu parceiro Milton Júnior Crédito: Vitor Eleutério/Rally dos Sertões

O navegador cearense Rogério Almeida se consagrou campeão do Rally dos Sertões na categoria UTV3, uma das mais acirradas provas do off-road. A conquista aconteceu em parceria com o piloto alagoano Milton Júnior Almeida, que já tinha conquistado outros três títulos em categorias diferentes. A dupla completou a prova neste sábado, 31. Ao todo, a corrida contou com 3.800km, com largada e chegada em Brasília, no Distrito Federal. Rogério e Milton conduziram um Can-Am modelo Maverick X3 da equipe Box Adventure.

Dos 3.800km totais, a previsão era de contar com 2.400km de trechos cronometrados (que valem para a competição propriamente dita). Mas a queda de uma ponte logo no primeiro dia obrigou a organização a cancelar aquela etapa.

Como resultado, a prova contou com 2.264km cronometrados, que foram percorridas por Almeida e Milton em 31h41min32s02. “Disputar uma prova tão longa e desafiadora como o Sertões é sempre um momento quase épico na vida de qualquer competidor”, definiu o cearense. Esta foi a 32ª edição do Rally dos Sertões, considerado o maior das Américas e um dos maiores do mundo. Pela primeira vez, a prova largou em chegou em Brasília. "Estou muito feliz com essa conquista, sobretudo porque é a quarta vez que conquisto o campeonato no Rally dos Sertões. Venci na geral dos Carros em 2005. Também na categoria Carros voltei a vencer em 2011 e 2018. Agora ganho em uma categoria diferente. Essa conquista pertence a toda a equipe, ad um time de pessoas que nos ajudaram a chegar onde chegamos. Agradeço aos motoristas, mecânicos ao pessoal que cuidou da alimentação, enfim, a todos", destacou Rogério, agora quatro vezes campeão do Rally dos Sertões.