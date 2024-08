Fortaleza recebe nova corrida de rua no Lago Jacarey

Aqueles que desejam estar na corrida podem se inscrever até o dia 1º de setembro de forma online e pagando um valor de R$ 110 pela inscrição mais uma taxa de serviço do site

Os aficionados por corrida de rua terão mais uma competição para participar em Fortaleza. A Purple Energy, primeira corrida de rua realizada pela Puro Açaí, acontecerá no dia 8 de setembro, com concentração dos atletas às 5 horas e largada marcada para 6 horas, no Lago Jacarey, em Fortaleza.

A corrida contará com dois tipos de percursos: um de 5 km e outro de 10 km, ambos contando com premiação para os três primeiros colocados.

No percurso mais longo, além da corrida geral, também haverá uma separação por idade para quem quiser competir com pessoas da mesma faixa etária. A organização do evento espera um público de 1.500 participantes, entre corredores experientes e iniciantes.