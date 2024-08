Campeão olímpico Emanuel Rego ressalta importância da formação de novos atletas

Emanuel Rego, medalhista olímpico e embaixador do CBC, no Fórum Estadual. Crédito: CBC/Divulgação

O Fórum Estadual de Formação Esportiva aconteceu na quarta-feira, 21, em Fortaleza, e contou com as participações de grandes nomes do esporte brasileiro, como Lars Grael, André Heller e Emanuel Rego. Tratando sobre a formação de atletas, os medalhistas olímpicos deram palestras no clube BNB.

Medalhista de ouro, prata e bronze no vôlei de praia, Emanuel Rego conversou com o Esportes O POVO sobre o evento e comentou sobre a importância do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) no investimento esportivo.

"Hoje estou no Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que é um dos comitês que mais consegue entregar o recurso público para os atletas diretamente. Eu estou muito feliz de estar nesse processo junto com eles. Eu sei que os atletas hoje, lá no Pinheiros ou aqui no Ceará, aqui no BNB, estão recebendo recursos para poder melhorar o investimento, coisa que eu não tive. Fui realmente na coragem, ficando sem dinheiro nenhum", contou Emanuel.