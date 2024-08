Futsal: Fortaleza enfrenta o Sergipe pelo jogo de volta das oitavas de final do Brasileiro

A ida terminou em 1 a 1, e um dos responsáveis por tal placar foi goleiro Bruno Lambão. O arqueiro do Pici exaltou o momento do time na temporada

Nesta terça-feira, 20, a equipe de futsal do Fortaleza terá outro desafio pela frente na temporada. Dessa vez, pelo Campeonato Brasileiro da modalidade, o Leão recebe o Sergipe/Ribeirópolis, na volta das oitavas de final, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A ida terminou em 1 a 1, e um dos responsáveis por tal placar foi o goleiro Bruno Lambão. O arqueiro do Pici exaltou o momento do time na temporada — foi campeão da Copa do Estado e está na final da Copa do Brasil. "Estamos em um momento muito bom, com um elenco qualificado e taticamente entrosados, então esperamos retribuir a confiança depositada".