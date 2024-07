Futsal: com gol nos segundos finais, Fortaleza vence o Ceará e se isola na liderança do Cearense

O duelo contou apenas com a presença da torcida leonina, que tinha acesso gratuito ao ginásio caso estivesse vestido com a camisa do clube

Em Clássico-Rei válido pelo Campeonato Cearense de Futsal, realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Fortaleza venceu o Ceará pelo placar de 4 a 3, na noite desta quinta-feira, 18. Kauê, Nardinho, Bob e Valdin fizeram os gols do Tricolor. Wiltinho, duas vezes, e Pipoca marcaram para o Vovô.

Em quadra. as duas equipes fizeram um duelo agitado. O escrete vermelho-azul-e-branco, comandado pelo técnico Jacó, abriu 2 a 0 de forma rápida. No entanto, a reação alvinegra veio ainda na etapa inicial, deixando em 2 a 2.

Na volta para o intervalo, o Tricolor de Aço contou mais com a posse de bola, obrigando o Alvinegro de Porangabuçu a recuar e apostar no contra-ataque. Foi então que o pivô Bob pôs a equipe leonina novamente em vantagem. Wilitnho, cara do Ceará no jogo, empatou novamente. Nos segundos finais, de pênalti, o experiente Valdin deu números finais ao embate.

Com o resultado, o Leão do Pici se isolou na liderança do torneio com 15 pontos. Em segundo vem justamente, o Alvinegro, com 10.