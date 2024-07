Chinês de 17 anos morre após sofrer parada cardíaca em partida de badminton

Nesta segunda-feira, 1º, as federações de badminton da Ásia e da Indonésia confirmaram a morte do jogador por parada cardíaca súbita e prestaram apoio à família de Zhang

O atleta chinês de badminton, Zhang Zhije, de 17 anos, teve sua morte confirmada nesta segunda, 1º, após desmaiar e sofrer uma parada cardíaca súbita enquanto participava de um torneio internacional da modalidade na Indonésia, no último domingo, 30.

O jovem jogador enfrentava o japonês Kazuma Kawano, com quem empatava por 11 a 11 na partida do torneio juvenil asiático. Em dado momento do duelo, quando se preparava para receber o saque do oponente, Zhang desmaiou e se debateu na quadra.

Após a queda do garoto, um homem com camisa vermelha chegou perto e chamou a equipe médica para atender Zhang. O garoto ainda a mexeu a cabeça e os braços, tentando se levantar, mas sem sucesso e voltando a ficar imóvel.