Com expectativa de três mil corredores, BNB Clube lança sua 1ª Meia Maratona

No próximo domingo, 7, o BNB Clube irá realizar sua 1º Meia Maratona. A previsão é que cerca de três mil corredores estejam presentes entre os percursos de 5km e 10km, já tradicionais nas corridas de rua do Ceará. No entanto, para marcar a estreia, será aberto um espaço para aqueles que desejam realizar 21km. Ao todo, 800 atletas já estão inscritos. O início da corrida será às 5h30min, com largada na sede do BNB, localizada na Avenida Santos Dumont. O trecho seguirá no sentido Praia do Futuro, descendo pela avenida Aldy Mentor, e prosseguindo pela avenida Dioguinho, até chegar na praia de Sabiaguaba. O retorno até ao clube ocorrerá pela Avenida Dioguinho, subindo à Santos Dumont, na altura da Praça 31 de Março. Os competidores terão ampla estrutura fornecida pela organização. Em diversos pontos do trajeto estarão à disposição locais para hidratação e atendimento.