Fortaleza sedia 52º Campeonato Norte/Nordeste de Tiro Esportivo; saiba mais

A cidade de Fortaleza será sede da 52ª edição do Campeonato Norte/Nordeste de Tiro Esportivo. O tradicional torneio acontecerá entre os dias 9 e 14 de julho, no Clube de Tiro Sniper, no Eusébio, e contará com participação de atletas de 11 estados das regiões Norte e Nordeste, além de competidores de outras regiões do país que competem a nível nacional.

Organizada pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, única entidade da categoria no país reconhecida pelo Ministério do Esporte, a competição terá sua abertura no dia 9, quando os estandes estarão abertos e disponíveis para treinamentos dos atletas e ajustes de armas. As provas serão realizadas entre os dias 10 e 14.