"Maior aulão de natação do mundo" reúne mais de 400 pessoas em parque aquático no Ceará

Crianças participaram de aulão de natação no Beach Park. Crédito: IGOR DE MELO

O Beach Park reuniu diversão e aprendizado, nesta quinta-feira, 20, na 15° edição do "maior aulão de natação do mundo". Com cerca de 400 pessoas, sendo 200 crianças de escolas e instituições atendidas pela Prefeitura de Aquiraz e seus acompanhantes, o evento ensinou lições importantes sobre segurança em ambiente aquáticos. Promovido pela World Waterpark Association (WWA), o aulão já foi recordista no Guinness em 2014, quando reuniu mais de 36 mil participantes simultaneamente em 22 países ao redor do mundo. Com a presença de monitores e instrutores de segurança, além de guardas-vidas, o aulão começou por volta de 9h30min, quando as atletas de nado artístico da seleção brasileira, Gabriela Regly e Laura Miccucci, madrinhas da 15ª edição, conversaram com a criançada sobre a importância da segurança na água e sobre suas carreiras vitoriosas.