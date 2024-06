Atletas cearenses irão representar o Brasil na Bahía Cádiz Futsal Cup

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, José Carlos, coordenador do FutProBrasil, contou sobre a ansiedade para a viagem, que será no próximo dia 27 de junho

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO , José Carlos contou sobre a ansiedade para a viagem, que será no próximo dia 27 de junho. "Estamos há 11 dias da viagem. Para os atletas é a primeira experiência de uma competição fora do Brasil. A expectativa é muito boa, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande".

A junção entre esportistas da terra com os britânicos foi um fator destacado pelo por José. "Isso é bem bacana, porque fortalece os vínculos entre eles (brasileiros), com atletas de outros países, então, por exemplo, os meninos da equipe que vão jogar com os de Londres, terão contato com o treinador da Inglaterra, então ira ajudar na questão do idioma, ajuda-los a despertar o interesse, da mesma forma os meninos que atuarão pela Espanha".

Momento marcante na temporada passada

No bate-papo com o Esportes O POVO, o professor José Carlos de Sousa relembrou uma passagem importante do último campeonato.

Em 2023, o mundo viu de perto o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas, mesmo com o momento difícil, Zé relembrou que atletas ucranianos estiveram presentes no torneio e destacou a emoção deles.

"Nós jogamos contra a equipe da Ucrânia, e isso foi muito legal. Eles saíram do país durante a guerra, foram bancados pela competição. Demoraram quase dois dias para chegar a Espanha. Foi muito marcante jogar contra os ucranianos".