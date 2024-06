NFL no Brasil: venda inicia nesta quinta, 13; saiba como comprar

A pré-venda do confronto na Neo Química Arena, em São Paulo, esgotou em menos de 24 horas; veja como adquirir ingressos para jogo da NFL no Brasil

A comercialização de ingressos para o público geral no confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers no Brasil começa nesta quinta-feira, 13, após pré-venda exclusiva aos clientes da XP Investimentos, patrocinadora da partida.

O primeiro jogo da National Football League (NFL) no País acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de setembro. O evento faz parte do calendário internacional da liga, que inclui passagem pela Inglaterra e Alemanha ainda em 2024.

A venda geral começa às 10 horas (horário de Brasília) no site da Ticketmaster, mas os fãs também podem adquirir seus ingressos na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera, às 11 horas (horário de Brasília). Os preços variam entre R$285 a R$2.520.