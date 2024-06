Celtics vencem Mavericks e abrem 2-0 nas Finais da NBA

O armador Jrue Holiday, com 26 pontos e 11 rebotes, foi desta vez o destaque do time de Boston, que está a duas vitórias de conseguir o 18º anel de campeão em sua história e seu primeiro título da liga americana de basquete desde 2008.

Jayson Tatum (18 pontos, nove rebotes e 12 assistências) e Jaylen Brown (21 pontos), as estrelas do Boston, foram ajudantes de luxo para Holiday e Derrick White, que também brilhou com 18 pontos, três roubadas de bola e dois tocos.

Com o apoio da torcida, os Celtics superaram uma de suas piores noites nos arremessos de longe (10 acertos em 39 tentativas de três pontos).

Das 36 equipes que venceram os dois primeiros jogos das Finais da NBA, 31 uma ficaram com o título.

Para evitar isso, o Dallas vai precisar de uma contribuição muito maior dos companheiros de Doncic na sequência da série, especialmente de Kyrie Irving, mais uma vez discreto sob as vaias do ginásio de Boston.

Irving, que teve uma saída controversa dos Celtics em 2019, terminou a partida com 16 pontos e seis assistências, com sete acertos em 18 arremessos de quadra.

Dúvida antes da partida devido a problemas no tornozelo e no joelho, Doncic enfrentou praticamente sozinho a forte defesa do Boston. Sem contar o esloveno, os Mavericks acertaram apenas dois arremessos de três pontos em 15 tentativas no final do terceiro quarto.

O jogo 3 das Finais da NBA será na próxima quarta-feira, no American Airlines Center de Dallas.