Final da NBA: conheça os times que disputam o grande título

O Dallas Mavericks vai enfrentar o Boston Celtic: saiba tudo sobre os jogos pela final da NBA Crédito: Reprodução/ Justin Tafoya / AFP; Maddie Meyer / AFP

Dallas Mavericks e Boston Celtics vão disputar a final da NBA. As duas equipes se classificaram para a disputa do título decisivo após vencerem Minnesota Timberwolves e Indiana Pacers, respectivamente, por 4x1 e 4x0. As finais deste ano começarão nesta quinta-feira, 6, com os primeiros jogos sendo disputados em Boston. No retrospecto durante esta temporada, a equipe celta tem ampla vantagem. Por serem de conferências distintas, as equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias de Boston. Nikola Jokic é eleito MVP da temporada da NBA pela 3ª vez; CONFIRA



Comandado por Luka Dončić e Kyrie Irving, o time de Dallas chega para mais uma final da NBA liderado por um grande jogador europeu. O primeiro título da franquia foi conquistado em 2010-2011, liderado pelo alemão Dirk Nowitzki. Agora, o armador esloveno é o principal destaque da equipe e foi eleito o melhor jogador das finais da Conferência Oeste. Com 25 anos, esta será a primeira final do jogador, que já foi eleito o melhor jogador da Super Liga (principal liga europeia) com apenas 19 anos. Finais da NBA: Celtics em busca da hegemonia Em sua segunda final em três anos, a equipe do Boston Celtics pretende vencer esta final para se consagrar como a equipe com mais títulos da NBA. Com 17 conquistas, está atualmente empatada com os Los Angeles Lakers e almeja o 18º título.

Com um histórico impressionante e um elenco igualmente formidável, o Celtics será um adversário complicado para o Mavericks, que tem sido o time mais impressionante durante a pós-temporada, considerando sua competição. O Celtics é liderado pelos fantásticos atacantes Jayson Tatum e Jaylen Brown. Em suas sete temporadas juntos, a dupla fez do Celtics um dos melhores times da NBA. Além dos dois, durante a temporada eles contaram com o recém-chegado Kristaps Porziņģis, que atuou recentemente pelo rival da final. Finais da NBA: Batalha contra ex-quipes Tanto o Celtics quanto o Mavericks têm jogadores que enfrentarão seu antigo time no palco principal. Enquanto a passagem de Kyrie Irving em Boston estava chegando ao fim, a passagem de Kristaps Porziņģis em Dallas estava apenas começando. Ambos os jogadores foram trazidos com grandes expectativas. Irving deveria ser o veterano que ajudaria jovens estrelas como Tatum e Brown a dar o próximo passo em seu desenvolvimento e ser a peça final que Boston precisava para a corrida pelo título. Francês Rudy Gobert é eleito Jogador Defensivo do ano na NBA; VEJA Porzingis deveria ser a dupla perfeita de Luka Dončić, mas ambas as passagens foram marcadas por lesões e inconsistências. Porzingis teve dificuldades nos playoffs e frustrações com seu papel no ataque centrado em Doncic, eventualmente solicitando uma troca e desembarcando em Washington.

No caso de Irving, Boston teve mais sucesso com ele fora da escalação, chegando às finais da Conferência Leste depois que Irving sofreu uma lesão no final da temporada. Na temporada seguinte, o Celtics foi derrotado pelo Milwaukee Bucks e Irving partiu rapidamente para o Brooklyn com Durant. Seus tempos em Washington e Brooklyn não foram muito melhores, mas agora os dois jogadores foram fundamentais para que seus respectivos times chegassem até aqui. No entanto, deve-se notar que Porzingis perdeu a maior parte dos playoffs, mas espera-se que retorne para as finais da NBA. Finais da NBA: o título que vai colocar Doncic na história da NBA Já citado, Kyrie Irving será mais uma vez um grande coadjuvante de uma equipe que disputará a final da NBA. Na primeira oportunidade, ele esteve ao lado de LeBron James no primeiro título dos Cavaliers.