Celtics vencem Dallas (107-89) no primeiro jogo das Finais da NBA

Com o retorno decisivo de Kristaps Porzingis, o Boston Celtics derrotou o Dallas Mavericks em sua quadra nesta quinta-feira (6) por um retumbante 107-89 no início das finais da NBA.

Porzingis, que estava afastado desde o dia 29 de abril devido a uma lesão muscular, marcou 20 pontos em 21 minutos depois de começar a partida no banco, em uma atuação arrasadora contra seu ex-time.

Luka Doncic, a grande estrela destes playoffs, brilhou com 30 pontos e 10 rebotes em seu primeiro jogo nas finais, mas seu parceiro Kyrie Irving ficou com 12 pontos para o Mavericks, que ficou em desvantagem desde o primeiro quarto com uma diferença que chegou a 29 pontos.