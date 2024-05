Jovem cearense dribla distância e saudades para ganhar espaço no basquete sub-15 do Corinthians

Sua trajetória começou entre 2021 e 2022, quando teve suas primeiras experiências no Centro de Formação Olímpica (CFO) Crédito: Acervo Pessoal/Vinícius Viana

O cearense Vinícius Duarte Viana, de 14 anos, está traçando seu caminho nas quadras e ganhando destaque no Sub-15 no basquete do Corinthians. Treinado por Luciana Thomazini, que também é técnica da seleção brasileira feminina na categoria, o armador do Alvinegro – em algumas partidas, atua como ala-armador – de 1,85m, carrega não apenas o sonho de ser um atleta de destaque, mas também a determinação e a coragem de encarar os desafios que a vida de um esportista profissional reserva. Para Vinícius, o basquete não é apenas um esporte, é uma paixão que o impulsionou a superar obstáculos. Sua trajetória teve início entre 2021 e 2022, quando teve suas primeiras experiências no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Desde então, assim como manda a regra do basquete, ele passou do meio da quadra e não andou mais para trás, sempre de olho no seu futuro. Hoje, vive ótima fase com a equipe paulista, que venceu mais uma nesta quarta-feira, 1°, sob os olhares de Gui Santos, do Goden State Warriors, na arquibancada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O momento decisivo que impulsionou sua carreira surgiu quando um treinador de São Paulo fez treinos na sua antiga escola. Vinícius capturou sua atenção e recebeu o convite para treinar em sua academia. Com testes em times paulistas, ele foi aprovado no Corinthians, dando um grande passo em direção ao seu sonho.

"Comecei a treinar na pandemia, quando tive minhas primeiras experiências no CFO e me apaixonei pelo esporte. Desde que conheci o basquete, nunca mais parei de praticar. Consegui recompensas como uma bolsa escolar e uma vaga na EBDR. Ocorreu um evento na minha antiga escola, onde um treinador de São Paulo fez alguns treinos com os alunos e eu chamei sua atenção. Ele me convidou para sua academia e conseguiu alguns testes em times para mim, e foi assim que fui aprovado no Corinthians.", contou. A mudança para uma nova cidade não foi fácil. A saudade da família, a adaptação a um ambiente desconhecido e a pressão de jogar em um clube de renome foram desafios enfrentados por Vinícius. No entanto, sua determinação e sua paixão pelo basquete o ajudaram a superar esses obstáculos. Além de treinos intensos e jogos competitivos, Vinícius equilibra seus estudos com disciplina e foco, priorizando sua formação acadêmica mesmo diante de uma agenda exigente. Hoje, Vinícius mora com sua mãe, sua irmã e seu padrasto em São Paulo e conta, também, com o importante apoio de uma psicóloga esportiva.

"A mudança de local foi difícil e os desafios fora e dentro de quadra são muitas vezes mentais. É preciso força para aguentar a saudade da família e a pressão de ter mudado de vida para jogar em um clube grande. Para ajudar com isso, venho conversando com uma psicóloga esportiva que me ajuda com algumas questões dentro e fora de quadra." Sonhos, planos e referências Para Vinícius, o basquete não é apenas um esporte, é um estilo de vida. Ele ama a rotina de treinos, os dias de jogo e a convivência com seus colegas de equipe e treinadores. Com o apoio da família e o suporte de profissionais, Vinícius está determinado a seguir em frente, enfrentando os desafios que o futuro reserva. O início de sua jornada é marcada por conquistas, como os títulos de Campeão FECEDE Sub-16 e Campeão LCB Sub-17. Além disso, foi terceiro lugar no Campeonato Paulista sub-14: "Estou treinando para conseguir criar uma carreira no basquete, meu sonho é conseguir viver com o esporte. Na minha idade, acredito que meu maior objetivo atualmente seja melhorar o quanto for possível e dar o meu melhor nos campeonatos". Para o atleta, que se descreve como defensivo e gosta de arremessar de médias distâncias, o caminho à frente é desafiador, mas repleto de oportunidades. Seus planos incluem continuar evoluindo como jogador e buscar novas oportunidades que o ajudem a alcançar seu sonho de viver do basquete. Mesmo diante da pressão e das expectativas, ele permanece focado em seu objetivo, determinado a fazer história no esporte, como seu ídolo e referência, Oscar Schmidt – sobre quem fala com carinho e diz ficar inspirado ao ouvir suas histórias. "Me sinto pressionado algumas vezes, sei que nada que aconteceu até agora foi fácil de ser feito tanto pra mim quanto pra minha família, e não quero decepcionar aqueles que acreditam em mim. Não sei se irei me destacar muito logo cedo, mas independente disso não vou desistir e vou seguir na luta pra alcançar meu sonho", finalizou.

Apoio da família como fonte de resiliência Para Arthur Viana, pai de Vinícius, acompanhar o crescimento e as conquistas do filho é motivo de orgulho. Ele destaca a determinação do jovem atleta e sua capacidade de superar desafios. Desde a mudança para São Paulo em 2023, a saudade é um desafio constante, mas relata que os sacrifícios valem a pena diante do potencial do filho. "Sou um pai babão, acompanho e vibro com todas as pequenas vitórias: acertar uma cesta inédita, um drible que ainda não tinha conseguido, esse tipo de coisa que mantém o atleta no foco. Desde abril de 2023, o drama é a saudade dele e da minha filha mais nova que teve que ir junto morar em São Paulo, mas acreditamos que os sacrifícios valeram a pena.", contou Arthur. Da mesma forma, a mãe de Vinícius, Aline Passos, cujo apoio é essencial em sua jornada, destaca a determinação e o compromisso do filho com seus objetivos. A mudança para uma nova cidade trouxe desafios, mas Vinícius enfrentou-os com resiliência e dedicação, inspirando sua família e todos ao seu redor.