Ex-campeão da Jungle Fight, cearense Bruno Guerra fará estreia no Bellator

Invicto na carreira, o lutador cearense Bruno Guerra fará sua estreia no Bellator e será o representante brasileiro no card preliminar da segunda maior competição de MMA. No dia 17 de maio, Guerra enfrentará o francês Asael Adjoudj no Bellator Champions Series Paris, na capital francesa. A luta será transmitida no Canal Combate e terá início às 13 horas (horário de Brasília).

O lutador faz sua estreia na competição um ano após fechar contrato de múltiplos duelos com a Bellator. Em lutas oficiais, Guerra esbanja um histórico de quatro vitórias por nocaute, duas por finalização e uma por decisão dos juízes.

Campeão do Jungle Fight na categoria peso-pena em 2022, Bruno Guerra possui kruang preto em Muay Thai, faixa marrom em Jiu Jitsu e acumula experiência de uma década de dedicação às Artes Marciais Mistas (MMA). Além disso, o atleta atua como professor de artes marciais.