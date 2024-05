Fortaleza BC inicia playoffs contra São José neste domingo, 21, fora de casa

A temporada regular do Fortaleza BC no Novo Basquete Brasil (NBB) chegou ao fim no último sábado, 13, com a vitória na prorrogação diante do Cerrado-DF, em Brasília. Classificada, a equipe cearense vai iniciar os playoffs neste domingo, 21, às 18h30min, contra o São José-SP, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.

O São José Baskteball terminou a temporada regular da NBB em nono lugar na liga nacional, com 19 vitórias, ficando uma posição abaixo do Carcalaion, que conquistou 20 triunfos. Por estar melhor posicionado, o time cearense terá a vantagem de decidir uma “melhor de três” em casa, trazendo o segundo e um eventual terceiro confronto para o Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza.