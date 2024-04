Após derrota amarga, Fortaleza BC visita Cerrado pela última rodada do NBB

Após uma derrota amarga para o Brasília Basquete, último colocado no campeonato, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras neste sábado, 13, às 17 horas, para enfrentar o Cerrado-DF, no ginásio Asceb, em Brasília, pela última rodada da fase de grupos do NBB.

Na partida passada, na última quinta-feira, 11, o time comandado por Flávio Espiga deixou escapar uma vantagem que chegou a ser de 20 pontos ao final do primeiro tempo. No entanto, a derrota de virada por 69 a 68 para o lanterna não deve causar maiores problemas ao time cearense, que já tem vaga garantida nos playoffs deste ano.

Com vaga no mata-mata da competição, o Fortaleza BC chega para a última rodada na oitava colocação, posição que garante mando de quadra no primeiro confronto da próxima fase.