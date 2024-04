Fortaleza BC leva virada no último quarto e perde para o Brasília no NBB

O Carcalaion chegou a ter 20 pontos de vantagem no confronto, mas sofreu um "apagão" no último quarto e viu os donos da casa buscarem a vitória

Após um "apagão" no último quarto, o Fortaleza BC foi derrotado pelo Brasília Basquete por 69 a 68 na noite desta quinta-feira, 11, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, em duelo válido pela penúltima rodada do NBB. A equipe comandada pelo treinador Flávio Espiga chegou a ter 20 pontos de vantagem no jogo, mas levou a virada e amargou o revés.

Garantido nos playoffs do NBB, o Fortaleza BC segue em posição confortável dentro do G-8 da tabela de classificação, zona que garante o mando de quadra no primeiro duelo do mata-mata. O Brasília, por outro lado, segue na lanterna do certame com o pior aproveitamento entre todos os 19 times participantes: somente 14%. Na última rodada, o time cearense encara o Cerrado Basquete.

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza BC fez valer o favoritismo e se impôs no confronto diante do Brasília. O cartão de visita do Carcalaion aconteceu logo no primeiro quarto da partida. Nesta etapa do jogo, os comandados de Flávio Espiga venceram com tranquilidade por 27 a 14, e, consequentemente, abriram uma ótima vantagem no placar.