Super Bowl: onde assistir a final da NFL ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pela RedeTV na TV aberta, pela ESPN na TV fechada e também estará disponível via-streaming através do Star+ e NFL Game Pass. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam hoje, domingo, 11 de fevereiro (11/02), no Super Bowl, final da NFL. A partida será disputada no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos às 20h30 (horário de Brasília).

Chiefs e 49ers se enfrentam pela segunda vez em uma edição de Super Bowl em cinco temporadas, sendo a última vez em 2020. O time de Kansas busca seu bicampeonato seguido, tendo como grandes destaques o quarterback Patrick Mahomes e o tight end Travis Kelce.

Já o 49ers entra na final com o desejo de vingança. Em 2020, a equipe, liderada por Garoppolo e George Kittle, enfrentou uma derrota frente ao Chiefs de Mahomes, ano em que ele foi eleito o melhor jogador ofensivo do ano. Além do sentimento de vingança, há a vontade de retomar a sensação de vitória no Super Bowl, algo que não acontece desde 1995.

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers ao vivo: onde assistir à transmissão

RedeTV: TV aberta

TV aberta ESPN: TV fechada

TV fechada Star +: Streaming

Streaming NFL Game Pass: Streaming

Quando será Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers



Hoje, domingo, 11 de fevereiro (11/02), às 20h30 (horário de Brasília)

Onde será Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers



Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos

