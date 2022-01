Astro da NFL, Tom Brady se aposenta após 22 temporadas

Considerado o maior astro da história do futebol americano, Tom Brady se aposenta aos 44 anos

Considerado o melhor jogador da história da NFL, Tom Brady vai se aposentar aos 44 anos após 22 temporadas de sucesso, nas quais conquistou um recorde de sete títulos do Super Bowl.

O atual quarterback do Tampa Bay Buccaneers deixou o futuro no ar após a eliminação da equipe no último domingo, contra o Los Angeles Rams, na rodada divisional da American Football League (NFL).

O californiano, que tem mais uma temporada em seu contrato com os Buccaneers e até então não havia descartado jogar depois dos 45 anos, decidiu encerrar sua carreira.

