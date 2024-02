Super Bowl: quais serão os show do intervalo?

Um dos eventos mais esperados no mundo esportivo é o Super Bowl, que acontecerá no domingo, 11. Além do atrativo do jogo, os shows que acontecem no intervalo são de grande interesse do público

O show do intervalo do Super Bowl é historicamente a apresentação musical mais assistida do ano. No domingo, 11, o cantor de R&B Usher vai se apresentar no jogo entre o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers no Super Bowl LVIII.

Usher não é novato em Super Bowl: ele fez uma aparição de dois minutos para cantar "OMG" no show do intervalo do Super Bowl XLV em 2011 no Cowboys Stadium em Arlington, Texas.