Jogador que inspirou 'Um Sonho Possível' diz que família mentiu

O jogador de futebol americano Michael Oher iniciou um processo contra a família que levou sua história para a tela de cinemas. Astro da NFL, Michael teve sua vida narrada no filme “Um sonho possível”, de 2009, longa-metragem protagonizado por Sandra Bullock – que interpreta a mãe adotiva do esportista.

De acordo com o ESPN, Michael entrou com uma petição alegando que a família inventou o “elemento principal” contado no filme e que usou a mentira para enriquecer às custas do nome do jogador.

No processo apresentado no Tribunal de Tennessee nesta segunda-feira, 14, Michel afirma que Sean e Leigh Anne Tuohy, casal apresentado como pais adotivos do jogador em “Um sonho possível”, nunca o adotaram oficialmente.