Israel confirma participação na abertura de Jogos Olímpicos de Paris

Israel participará da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 no Rio Sena, em Paris, afirmou à AFP nesta quinta-feira (18) a presidente do Comitê Olímpico israelense, confiante de que as autoridades francesas podem garantir a segurança do evento.

Pela primeira vez, a cerimônia de abertura de uma olimpíada será realizada fora dos estádios e o desfile das delegações em barcos através do Rio Sena representa um enorme desafio para as forças de segurança.

"Estaremos lá. Israel estará na cerimônia de abertura", disse Yael Arad em uma entrevista à AFP em Tel Aviv, a pouco mais de seis meses dos Jogos Olímpicos, que serão realizados em Paris entre 26 de julho e 11 de agosto.