Governo francês reduz pela metade público na abertura dos Jogos Olímpicos

O número de espectadores que poderão assistir à cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que acontecerá nas margens do rio Sena, em 26 de julho, será de "cerca de 300.000" pessoas, informou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nesta quarta-feira (31).

Trata-se de metade do inicialmente previsto e anunciado pelo governo.

"A ideia é que tenhamos 100.000 pessoas nos cais inferiores, com entradas pagas, e mais de 220.000 pessoas nos cais superiores", com bilhetes gratuitos, "e depois estão todos aqueles que vivem e que poderão alugar, organizar festas ao longo do Sena", detalhou o ministro em entrevista ao canal público de televisão France 2.