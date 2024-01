França coloca prestígio à prova dentro de 6 meses com Jogos Olímpicos

A promessa de Jogos Olímpicos de cartão postal, com cenários no centro de Paris (Torre Eiffel, Praça da Concórdia, Palácio dos Inválidos, a Ponte Alexandre III e o rio Sena) é espetacular, mas o desafio organizacional também é colossal.

A Vila Olímpica, que depois dos Jogos será uma área residencial e de escritórios, ficará pronta a tempo. As chaves deste novo bairro, situado em Saint-Denis (periferia norte de Paris), serão entregues ao COJO no início de março.

Esses dois grandes conflitos, ainda em curso, marcam o andamento dos projetos de segurança, em um evento que atrai a atenção de todo o mundo e no qual todas as câmeras vão acompanhar cada gesto, palavra e olhar.

O governo francês está altamente preocupado com o evento, especialmente depois do início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro, e após o assassinato de um professor na cidade de Arras (norte da França).

A previsão é que ela aconteça ao longo de seis quilômetros no rio Sena, com o desfile das delegações em embarcações. Com o mundo inteiro acompanhando esse momento, o perímetro de segurança e desdobramento policial são um autêntico quebra-cabeça para evitar incidentes.

Em caso de ameaças, "o conceito será adaptado', ressaltou na semana passada Michel Cadot, delegado interministerial para os Jogos Olímpicos, que por enquanto descartou a ideia de um 'plano B', hipótese levantada pelo presidente Emmanuel Macron e centrado no Stade de France de Saint-Denis.

Autorizadas pela última lei olímpica em 2022, as novas câmeras chamadas "inteligentes" vigiarão o centro de Paris.

A organização do Mundial de rugby em setembro e outubro de 2023 foi um sucesso para a França, mas muitos ainda têm na memória o desastre da final da Liga dos Campeões da Europa em 2022, em que problemas nos acessos ao estádio provocaram um caos e o atraso do início do jogo em uma hora.

"Todo mundo quer que isto funcione, todos se dedicam muito", conta Estanguet.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, expôs publicamente sua preocupação com os transportes, que já causaram problemas no dia a dia. O desafio para ela será apresentar ao mundo uma cidade acolhedora, limpa e com a água do rio Sena apta para as provas previstas.

Para evitar um conflito social, existem negociações com a polícia, os transportes e os hospitais, para compensar os dias de férias atrasados e as horas extras.

Na reta final até os Jogos Olímpicos também aparece um elemento de distração política, as eleições europeias previstas para o início de junho, apenas algumas semanas antes da abertura.

Com "perspectivas econômicas incertas" e "um contexto político tenso", como lembrou o primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, o último trecho do caminho até os XXXIII Jogos Olímpicos da história se apresenta sinuosa.

dec-cto/dr/mcd/pm/cb