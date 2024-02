PHzin vence competição internacional de futebol virtual

O brasileiro Paulo Henrique de Souza Chaves Ferreira, conhecido como PHzin, foi o vencedor da competição de eSports FC Pro Open neste sábado, 3, ao superar o dinamarquês Anders Verjgang na final do jogo.

Aos 20 anos de idade, Paulo Henrique venceu seu oponente com um placar apertado de 6 a 5 no 92º minuto do jogo. A vitória garantiu sua vaga para o primeiro FC Pro World Championships, o primeiro mundial após o fim do FIFA.

O EA Sports FC Pro Open reúne 20 dos melhores jogadores de FC do mundo, competindo semanalmente pelo troféu concedido ao EA Sports FC e um prêmio em dinheiro.