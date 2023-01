Os eSports são mesmo esporte? Entenda a polêmica

“A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte”. A frase transformou a ex-atleta Ana Moser, vencedora da primeira medalha olímpica para o vôlei feminino brasileiro, em notícia para os internautas.

Moser é a ministra dos Esportes, pasta que foi incorporada ao Ministério da Cidadania durante o governo de Jair Bolsonaro e recriada no terceiro governo Lula, em 2023. A ex-jogadora é a primeira mulher a comandar o Ministério do Esporte desde a sua criação, em 1995.

A resposta aos esportes eletrônicos veio em entrevista compartilhada pelo portal Uol. Ao ser questionada sobre investimentos na nova modalidade, a ministra declarou que “o jogo eletrônico não é imprevisível”, mas “desenhado por uma programação digital, cibernética”.

“O atleta de eSports treina, mas a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta, ela é uma artista que trabalha com entretenimento”, disse Moser.



eSports: fala de Ana Moser causou revolta entre os gamers

A fala causou desconforto na comunidade gamer. A CEO da Black Dragons, uma equipe nacional de eSports, Nicolle ‘Cherrygumms’ Merhy, compartilhou que “seria importante [a Ministra] não desmerecer algo que não detém conhecimento”.



eSports: ‘Batalha’ pela legitimidade como esporte

A primeira competição de jogos eletrônicos aconteceu na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 1972, a partir da disputa pelo jogo “Spacewar”, com direito à cobertura da revista Rolling Stone.

O artigo intitulado “Spacewar!”, escrito pelo jornalista Stewart Brand com imagens da premiada fotógrafa Annie Leibovitz, é considerado o primeiro exemplo de jornalismo de videogame em uma grande revista americana, segundo o portal Museum of Play.

No Brasil, a Lei Geral do Esporte (PLS 68 / 2017) busca reunir as regulamentações sobre a prática no País, em tramitação no Senado. A definição brasileira sobre o que é esporte foi destacada antes na Lei Pelé, como abrangente de “práticas formais e não-formais”.

“Fizemos uma ação muito forte junto ao legislativo para o texto da lei geral não ser aberto o suficiente para ter o encaixe dos esportes eletrônicos”, complementou Moser sobre a sua atuação pregressa na ONG Atletas pelo Brasil, durante entrevista que causou polêmica.



