Fufuca, novo ministro do Esporte, anuncia criação de diretoria de eSports

Recém-empossado no comando da pasta, André Fufuca anuncia primeira medida que diverge da visão da Ana Moser, ex-ministra

Recém-empossado como ministro do Esporte, André Fufuca, anunciou a criação de uma diretoria de eSports, esportes eletrônicos, na pasta. A medida do novo comandante da pasta diverge do que a ex-ministra, Ana Moser , defendia em relação ao tema.

Ana Moser, no início do ano, chegou a dizer que eSports não é esporte e recebeu muitas críticas da comunidade. Posteriormente, a ex-ministra e jogadora de vôlei afirmou que a categoria de jogos eletrônicos deveria ser debatida em diferentes pastas do governo e não apenas na que chefiava.

“Desde o começo do ano, trabalhamos junto ao governo para que esse debate sobre jogos eletrônicos fosse feito integrando as diferentes pastas que têm a ver com o fenômeno: Cultura, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Saúde. Estão todos reunidos em grupo de trabalho que está construindo essa política e dará uma resposta”, declarou.

Em sua posse, André Fufuca disse que no momento a qualidade do esporte no Brasil é de "quase zero". Na sua fala, o novo ministro falava sobre a necessidade de fazer uma revolução esportiva, mas para isso era preciso diminuir a disparidade masculina e feminina.

"Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país", disse Fufuca na ocasião.