Príncipe saudita anuncia realização de Copa do Mundo de eSports em 2024

"A Copa do Mundo de eSports é uma etapa natural no caminho da Arábia Saudita para se tornar o centro mundial dos videogames e dos eSports", disse o príncipe herdeiro em um comunicado.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou nesta segunda-feira (23) que o seu país organizará uma Copa do Mundo de eSports no próximo ano, com a qual espera transformar o reino no "centro mundial" dos videogames.

A Arábia Saudita investiu maciçamente no setor de videogames desde que Mohamed bin Salman, de 38 anos, foi nomeado príncipe herdeiro em 2017.

No ano passado, anunciou um investimento de 38 bilhões de dólares no grupo Savvy Games, de propriedade do fundo soberano saudita.

As autoridades sauditas querem transformar o país num "paraíso para programadores de jogos" que possam criar novos produtos para "promover a cultura saudita e árabe".

A primeira edição da Copa do Mundo deverá ser realizada no ano que vem, e substituiria o festival Gamers8, torneio de eSports com duração de oito semanas que este ano distribuiu US$ 45 milhões (cerca de R$ 229 milhões, na cotação do dia) em prêmios.

O Mundial de eSports "será acompanhado por um conjunto de atividades e eventos diversos que irão atrair visitantes e turistas à cidade, transformando-a numa capital do jogo", destacou o príncipe em seu comunicado.

"O torneio incluirá os jogos mais populares do mundo, de todos os gêneros, e oferecerá o maior prêmio da história dos eSports", indicou o comunicado, sem especificar o nome dos jogos.