Eliminado da Copa Super 8, Carcalaion retoma foco ao NBB diante do Unifacisa

Com a eliminação, o Carcalaion tem foco total em manter a regularidade no NBB. O próximo compromisso do time pela competição ocorre já nesta terça-feira, 6, diante do Unifacisa

O Fortaleza Basquete Cearense foi eliminado na primeira rodada das quartas de final da Copa Super 8 diante do Minas Tênis Clube, na noite desse sábado, 27. O time de Flávio Espiga protagonizou uma disputa equilibrada, mas acabou superado pelo clube mineiro, que está invicto no NBB há dez partidas.

Com a eliminação, o Carcalaion tem foco total em manter a regularidade no NBB. O próximo compromisso do time pela competição ocorre já nesta terça-feira, 6, diante do Unifacisa na casa do adversário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ocupando três posições acima do Fortaleza BC na tabela, o time paraibano chega para a partida com o retrospecto superior, somando três vitórias nos últimos cinco jogos.