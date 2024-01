Cerapió entra na reta final de preparação para sua 37ª edição; desafio inicia dia 23

Maior desafio off-road de regularidade da América Latina, o Cerapió já entrou na reta final de preparação para a sua 37ª edição. Na próxima terça-feira, 23, pilotos, navegadores e atletas das bikes iniciarão sua jornada da Praia do Cumbuco, no Ceará, para encarar quatro dias de provas até a chegada em Teresina, capital do Piauí.

“ A nossa equipe está trabalhando 12 horas por dia. Já fizemos a conferência do percurso, as reuniões com as autoridades de trânsito e órgãos de segurança dos estados. Está tudo sob controle. Agora é só esperar a nossa largada no dia 23 lá na Praia do Cumbuco”, resumiu o diretor geral do Cerapió, Ehrlich Cordão.

Além das práticas esportivas, o Cerapió também promoverá entrega de cestas básicas e doação de óculos aos moradores das cidades-sedes. A ação em questão será realizada em parceria com a ONG Mais Vida.