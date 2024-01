Fotógrafo cearense vence prêmio de melhor foto do Rally Dakar 2024

O Concurso, vencido pelo cearense, congratula a melhor fotografia do Rally Dakar. O nome é uma homenagem a Émilie-Poucan, que trabalhou como chefe de imprensa do Dakar até 2010

Uma competição onde caminhões, carros e motos percorrem o deserto, desafiando os limites dos veículos, pilotos e navegadores, pode se tornar ainda mais emocionante se registradas por lentes experientes no assunto. O cearense Victor Eleutério garantiu o prêmio Émilie-Poucan ao tirar a melhor foto do Dakar de 2024.

O Concurso, vencido pelo cearense, congratula a melhor fotografia do Rally Dakar. O nome é uma homenagem a Émilie-Poucan, que trabalhou como chefe de imprensa do Dakar até 2010, até que veio a óbito num acidente de avião quando regressava da África do Sul. Seu nome é carregado no prêmio há 13 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Victor explicou que cada profissional poderia enviar duas fotos tiradas no rally para concorrer. Esse ano foi um pouco diferente das edições passadas, pois existiu uma pré-seleção de dez fotos finalistas – que são divididas em categorias, quem fotografa no helicóptero e quem fotografa no carro.