Corrida São Silvestre 2023: onde assistir, horário e recordistas

A 98ª Corrida de São Silvestre é realizada na manhã deste domingo, 31, no último dia do ano. O evento, que acontece anualmente desde 1925, percorre um trajeto total de 15 km e recebeu esse nome em homenagem ao santo do dia. Na última edição, a corrida teve um total de 32 mil inscritos. Para 2023, foram disponibilizadas 35 mil vagas, e todas foram esgotadas. No trajeto atual, que se mantém desde 2018, tem início na avenida Paulista, próximo à Rua Augusta, com a linha de chegada em frente ao Edifício da Fundação Cásper Líbero.

As vagas destinadas ao público feminino começaram a ser disponibilizadas a partir de 1975, com a portuguesa Rosa Mota sendo a maior vencedora da categoria, com seis primeiros lugares consecutivos no pódio. Corrida São Silvestre 2022: quem foram os vencedores da última edição

Na 97ª edição da São Silvestre, os vencedores foram Andrew Kwemoi, o primeiro vencedor da história de Uganda, e Catherine Reline, natural do Quênia, que venceu na categoria feminina. Catherine, com apenas 20 anos, liderou os 15 km da corrida da largada até a linha de chegada, vencendo a prova de 2022 com o tempo de 49min39s. Na categoria masculina, Andrew Kwemoi teve mais trabalho, pois Joseph Panga, da Tanzânia, esteve sempre próximo, mas não conseguiu superá-lo, ficando com a segunda colocação. Fortim recebe duas quadras de paddle tennis; CONFIRA Pódio masculino: Andrew Rotich Kwemoi (Uganda) - 44min43s

Joseph Tiophil Panga (Tanzânia) - 45min17s

Maxwell Kortek Rotich (Uganda) - 45min42s Pódio feminino:

Catherine Reline Amanang Ole (Quênia) - 49min39s

Wude Ayalew Yimer (Etiópia) - 50min01s

Entre os brasileiros mais bem colocados, destacaram-se Jenifer Nascimento (54min02s), no feminino, e Fábio Jesus Correia (46min13s), no masculino, ambos subindo ao pódio na quarta colocação. História da Corrida São Silvestre: Cásper Líbero, além de ser um dos realizadores do jornal Gazeta Esportiva, foi o nome por trás da criação da corrida de São Silvestre. Em 1924, o jornalista se inspirou em uma corrida noturna na França, na qual os atletas carregavam tochas.

Até o início dos anos 2000, a São Silvestre era disputada à noite, assim como a corrida de referência. No entanto, em 1999, a prova passou a ser realizada de manhã para atender aos requisitos da Federação Internacional de Atletismo (IAAF). Corrida São Silvestre: categorias

No início da corrida, os primeiros atletas a saírem às 07h25min são os cadeirantes. Em seguida, às 08h05min, saem os cadeirantes com guia e atletas com deficiência. As atletas femininas de elite A/B partem às 07h40min, enquanto os atletas masculinos saem às 08h05min, junto com as categorias premium e o público em geral.