Fortim recebe duas quadras de paddle tennis

Esporte mistura squash com tênis e vem ganhando popularidade no Brasil

A cidade de Fortim, localizada a cerca de 140 quilômetros da capital Fortaleza, recebeu duas quadras de paddle tennis, esporte que mistura squash e tênis. As quadras estão localizadas no hotel Vila Selvagem, na praia do Pontal do Maceió.

O local conta com instrutores profissionais, que oferecem aulas individuais ou para duplas. As quadras também estarão disponíveis para locação, custando 120 reais a hora, para até quatro pessoas.