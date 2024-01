Michael Schumacher passa por tratamento sonoro a bordo de Mercedes

No entanto, o tabloide alemão Bild publicou recentemente sobre um possível tratamento a bordo de uma Mercedes que Schumacher estaria realizando.

Michael Schumacher: terapia cognitiva e estímulos

O procedimento consiste em realizar estímulos sonoros que incluem também algumas voltas no veículo da última equipe que ele representou quando pilotava. O objetivo é fazer com que ele relembre do barulho dos automóveis com os quais conviveu ao longo de 20 anos, segundo a Bild.

“Privado é privado, como ele (Michael) sempre dizia. É muito importante para mim que ele continue a desfrutar da sua vida privada o máximo possível”, disse Corinna Schumacher sobre a escolha por manter o estado de saúde do marido privado em entrevista para o documentário da Netflix sobre o alemão.

Quem é Michael Schumacher?

Michael Schumacher, ícone do automobilismo, nasceu em 3 de janeiro de 1969 na Alemanha. Com sete títulos mundiais e 91 vitórias na Fórmula 1, Schumacher é amplamente reconhecido como um dos maiores pilotos da história do esporte.

Atualmente, Michael Schumacher está em processo de recuperação das lesões cerebrais resultantes do impacto do seu acidente de esqui, contando com um rigoroso esquema de segurança em sua casa, na Suíça.

Schumacher deixou um legado duradouro no automobilismo, inspirando gerações de pilotos e conquistando o respeito de fãs em todo o mundo.