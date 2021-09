Como está Schumacher? Esposa fala do estado de saúde do ex-piloto de F1

Depois de quase oito anos do acidente de Michael Schumacher, um documentário sobre a vida do ex-piloto será lançado pela Netflix; esposa falou sobre o estado de saúde atual do heptacampeão depois de anos de sigilo

Desde que Michael Schumacher sofreu um grave acidente em 2013, seu estado de saúde é mantido em extrema discrição. Porém, uma série sobre a vida do ex-piloto de Fórmula 1 será lançada no dia 15 de setembro e sua esposa, Corinna Schumacher, deu uma entrevista para a produção contando detalhes do estado atual do heptacampeão.



Como está Schumacher?

"É claro que sinto falta de Michael todos os dias. Todo mundo sente falta de Michael, mas ele está aqui. Diferente, mas ele está aqui, e isso nos dá força. Estamos juntos. Moramos juntos em casa, fazemos terapia. Fazemos tudo o que podemos para tornar Michael melhor e para nos certificarmos de que ele se sinta confortável e simplesmente sinta nossa família, nosso vínculo. E não importa o que aconteça, farei tudo o que puder. Todos nós iremos", afirma Corrina.

Corrina ainda ressalta que Schumacher não gostava de holofotes e manter a sua condição atual em sigilo seria algo que o ex-piloto gostaria. "'Privado é privado', ele sempre dizia. Michael sempre nos protegeu, agora estamos protegendo Michael", explica.



Depois de quase oito anos do acidente, Schumacher se recupera das lesões cerebrais provocadas pelo choque, com um forte esquema de segurança. No documentário produzido pela 'Netflix', com o título de "Schumacher", será possível ver depoimentos de parentes do ex-piloto de F1.

Como foi o acidente de Schumacher?

No período do ocorrido, em 2013, o então piloto estava com 44 anos e sofreu o acidente enquanto esquiava, na França. O boletim médico constatou um traumatismo craniano, informando a condição de coma para o ex-piloto.

Desde então, o estado de Schumacher é mantido em extrema privacidade e, só depois de quase oito anos, sua esposa Corinna deu declarações para o documentário que homenageia a trajetória do ídolo de F1.

Trajetória de Schumacher na F1

Michael Schumacher possui 91 vitórias e sete títulos mundiais na F1, sendo recordista absoluto de triunfos até Lewis Hamilton, da Mercedes, quebrar sua marca em 2020.

Além disso, o alemão teve duas passagens pela categoria; entre 1991 e 2006 por Jordan, Benetton e Ferrari, e entre 2010 e 2012 pela Mercedes.

