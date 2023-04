Família de Schumacher vai apresentar queixa após falsa entrevista por IA

A família de Michael Schumacher vai apresentar uma queixa contra a revista alemã Die Aktuelle, que publicou uma entrevista falsa com o lendário piloto alemão de Fórmula 1, realizada com Inteligência Artificial (IA), informou a rede de televisão esportiva americana ESPN nesta quinta-feira (20).

A revista afirmou que tinha uma entrevista com Michael Schumacher, a primeira desde o acidente de esqui no final de 2013 nos Alpes franceses, que resultou em uma grave lesão na cabeça do piloto.

Na quarta-feira (19), a revista publicou a "entrevista" para depois informar que havia sido gerada por Inteligência Artificial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O artigo continha citações atribuídas a Schumacher, evocando sua vida familiar desde o acidente e seu estado de saúde. Por meio de um porta-voz, a família Schumacher confirmou à ESPN seus planos de iniciar uma ação legal em relação a esta entrevista.

A família de Schumacher, de 54 anos, protege zelosamente a privacidade do ex-campeão, que não é visto em público desde o acidente. Quase nenhuma informação vazou sobre seu estado de saúde.

Campeão com mais títulos da história da Fórmula 1, com sete coroas, empatado com Lewis Hamilton, que lhe sucedeu na Mercedes, Schumacher deixou o hospital seis meses após o acidente e foi colocado em um leito médico na residência de sua família na Suíça, em Gland (cantão de Vaud).

Ainda estava lá no final de 2021, quando foi lançado um documentário da Netflix.

"O que é privado é privado, como ele sempre disse", declarou sua esposa, Corinna Schumacher, neste documentário. "Michael sempre nos protegeu, e agora protegemos Michael", acrescentou.

Seu filho, Mick, de 24 anos, também piloto de F1, é atualmente piloto reserva da Mercedes, equipe onde seu pai encerrou a carreira em outubro de 2012.

dwi/hmn/lch/psr/aa

Tags