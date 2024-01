Frisbee e beach tennis estão entre os esportes para praticar entre pais e filhos na Beira-Mar

Modalidades vão da faixa de areia até o calçadão da orla da praia. Especialistas orientam para os cuidados diante da exposição ao sol, roupas adequadas e horários para as atividades durante as férias, além dos impactos na relação familiar

Com o começo das férias escolares, a procura por opções esportivas para fazer com crianças e adolescentes aumenta em Fortaleza. No cartão-postal da Capital, a orla da Beira-Mar vem sendo um local para a prática de frisbee, beach tennis e skate entre pais e filhos durante as férias. Outras opções vistas pelo O POVO na orla, na quinta-feira, 7, com o público, foram ciclismo, natação, patins e o bate-bola na areia, conhecido popularmente como altinha A altinha é um jogo que floresceu junto com o futebol, mas priorizando a habilidade. O objetivo da altinha é, sem usar as mãos, não deixar a bola cair .

As modalidades podem ser praticadas desde o pé na faixa de areia até o calçadão da orla da praia. Para quem busca opções gratuitas durante as férias, pode encontrar o skatepark e as bicicletas do programa Bicicletar nas ciclofaixas ao longo da orla. Ambos os equipamentos são da Prefeitura de Fortaleza. As opções particulares são escolinhas de beach tennis e natação infantil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A profissional de Recursos Humanos Celiane Rodrigues, 54, buscou uma das quadras da gestão municipal na orla destinada ao voleibol de areia e futevôlei para levar os netos de 7 e 10 anos de idade para jogar frisbee e futebol na areia. “A criança fica muito entediada dentro de casa e aqui eles gastam energia e ficam longe do celular”, comenta.