5 ótimas razões para praticar beach tennis

Além disso, a prática ajuda a aumentar a conexão com a natureza, como ressalta Alan Berlin, especialista e fundador da Total Beach Tennis. “O beach tennis é uma forma maravilhosa de se exercitar e se conectar com a natureza, enquanto se diverte com amigos e família.”

1. Queima calorias

O Beach Tennis é uma atividade física completa que combina elementos do tênis, vôlei e frescobol. Jogar na areia exige esforço muscular e cardiovascular, o que contribui para a queima de calorias. Alan Berlin ressalta que “uma partida de beach tennis é uma excelente forma de exercício, promovendo condicionamento físico e perda de peso”.

2. Melhora a concentração e a agilidade

A movimentação rápida na areia, combinada com os diversos tipos de golpes, exige agilidade e coordenação. “O beach tennis melhora significativamente a capacidade de resposta do jogador, tornando-o mais ágil e coordenado”, afirma Alan Berlin.

3. Reduz o estresse

A brisa do mar, o som das ondas e o contato com a natureza fazem do beach tennis uma ótima maneira de reduzir o estresse e relaxar. “A combinação de exercício ao ar livre e relaxamento torna esse esporte uma terapia natural para o estresse. Vale destacar que existem também as quadras de areia nas cidades, que são verdadeiros refúgios em meio aos prédios”, diz Alan Berlin.

Beach tennis incentiva o trabalho em equipe e a comunicação entre os jogadores (Imagem: Microgen | Shutterstock)

4. Estimula o trabalho em equipe

Uma das vantagens do beach tennis é que pode ser jogado em duplas, promovendo o trabalho em equipe e a comunicação entre os jogadores. O especialista enfatiza que “o esporte não só fortalece o corpo, mas também os laços sociais, uma vez que a comunicação constante é essencial para o sucesso na quadra.”

5. Ótimo custo-benefício

Diferentemente de muitos esportes que exigem investimentos consideráveis, o beach tennis é mais acessível. Os itens essenciais para começar, como raquetes e bolas, não são caros. “A simplicidade dos equipamentos torna o beach tennis um esporte inclusivo, aberto a todas as idades e níveis de habilidade. É comum você ver os filhos com os pais e até os avós juntos na quadra praticando; é uma modalidade que também pode ser mista, e ter o marido e a esposa jogando junto, por exemplo”, destaca Alan Berlin.