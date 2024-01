No CFO, Luana Lira e Rafael Max se classificam para o Mundial de Esportes Aquáticos Doha 2024

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09.12.2023: Finais de Saltos Ornamentais do Campeaonato Brasileiro no CFO. Crédito: FÁBIO LIMA

No caminho para a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, cerca de 300 atletas participam no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza (CE), da Taça Brasil, o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais. A competição adulta serve como seletiva para o Mundial em Doha, evento crucial para a qualificação olímpica. A disputa, que começou no dia 4 de dezembro, terá seu desfecho neste domingo, dia 10. Na tarde deste sábado, 9, ocorreram as finais das modalidades Trampolim de 3m Feminina e Masculina, além da Trampolim de 3m Feminina Sincronizado e dois atletas confirmaram a classificação para o Mundial no Catar. Já são dez brasileiros classificados ao total. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Inicialmente, Luana Lira saiu com a medalha de ouro da primeira prova, mas não com a classificação. Ela foi conquistada no Sincronizado Feminino com Anna Santos — já classificada pelo índice nas provas de 1m e 3m do trampolim individual, finalizando com três classificações.

"A gente se prepara fisicamente e mentalmente para chegar na competição e colocar o nosso melhor no dia", disse Luana Lira, em relato ao Esportes O POVO. A atleta também contou que a preparação não pausa durante a semana e segue de forma intensa entre segunda e sábado para conquistar a vaga para as próximas Olimpíadas. Rafael Max e Luís Felipe Moura foram ouro e prata, respectivamente, e alcançaram índice B - pontuação classificatória para Doha -. Assim, Rafael, que quase atingiu índice A (por 0,99 pontos), garantiu sua ida para o mundial, Luís Felipe já estava classificado em outras duas modalidades, completando três índices B. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09.12.2023: Finais de Saltos Ornamentais do Campeaonato Brasileiro no CFO. Crédito: FÁBIO LIMA O Brasil já fez história nesta jornada para Paris 2024 ao garantir, pela primeira vez, duas vagas nos Jogos Olímpicos logo na primeira seletiva, o Mundial de Fukuoka 2023. Ingrid Oliveira e Isaac Souza foram finalistas na Plataforma Individual, conquistando assim suas vagas olímpicas, um feito inédito para o país. Quatro atletas já haviam garantido suas vagas no Mundial de Doha através dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Diogo Silva e Isaac Souza, no masculino, e Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, no feminino, todos na prova de plataforma. Por isso, ficaram de fora da competição em Fortaleza, já com seus lugares assegurados no próximo grande desafio. A competição já teve seis classificados para representar o Brasil em Doha. Anna Lúcia dos Santos competirá no Trampolim 1m e 3m - individuais -, além do 3m Sincronizado com Luana Lira, enquanto Rebeca Santana também buscará destaque no Trampolim 3m. Luís Felipe Moura brilhará no Trampolim 1m e 3m - individuais -, disputando também o de 3m Sincronizado no qual atingiu índice B duas vezes, uma ao lado de Rafael Max e outra com Rafael Borges.