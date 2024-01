Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais é encerrado no CFO com seis classificados para Mundial

Ao todo, contando com os classificados em Fortaleza, dez atletas do Brasil marcarão presença no Mundial de Doha, em 2024

Com mais de 300 atletas inscritos, o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais teve seu desfecho neste domingo, 10, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. A competição distribuiu seis vagas para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2024, em Doha, no Catar. Estes seis saltadores se juntam a outros quatro brasileiros já assegurados na disputa.

Em Fukuoka, no Japão, dois brasileiros garantiram classificações rumo a Paris: Ingrid Oliveira e Isaac Souza. Foi a primeira ocasião na história na qual o Brasil conquistou duas vagas olímpicas logo na primeira seletiva.

Os principais destaques individuais do campeonato no CFO foram Anna Lúcia dos Santos e Luís Felipe Moura, com três índices para cada. Anna Lúcia marcou presença em Fukuoka e em Santiago, enquanto que Luís está retornando após período afastado do esporte. Os índices dos dois foram alcançados no trampolim 3m no individual e no sincronizado, além do trampolim 1m individual.

“Fiquei parado por um ano e voltei a treinar no início de 2023. Com apenas três meses de treinamento, fui para uma competição em São Paulo, onde não me saí bem. Mas ali coloquei na minha cabeça que iria treinar bastante e conseguir a vaga para o Mundial. Cheguei aqui em Fortaleza e consegui três índices nas três provas que competi. Estou muito feliz com o resultado, era isso que eu esperava”, destacou Luís.

Os outros quatro saltadores que asseguraram vaga para Doha foram Luana Lira (trampolim 3m individual e sincronizado), Rafael Borges (trampolim 3m sincronizado), Rafael Max (trampolim 3m individual) e Rebeca Santana (rampolim 1m individual).