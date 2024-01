Fortaleza BC é superado pelo Caxias e chega a terceira derrota seguida no NBB

Nos minutos iniciais, Carcalaion e Caxias protagonizaram um embate equilibrado. O time visitante conseguia, no entanto, se manter a frente no placar, com boas porcentagens de aproveitamento em cestas de Vini Chagas, Rafa e Diego. No lado cearense, Queiros e Orresta possuiam as melhores chances e maiores números de acertos, mas assim como nos últimos jogos, a equipe de Espiga tinha o aproveitamento de cestas inferior a 55% e, com isso, foi para o segundo quarto com a derrota.

O revés coloca o Carcalaion em declínio na tabela do NBB. Três rodadas atrás, a equipe jogava pela liderança diante do Minas. Hoje, com oito vitórias e quatro reveses, o grupo de Flávio Espiga cai para a sexta colocação.

O Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado por apenas um ponto de diferença, com um placar de 62 a 63, pelo Caxias do Sul na noite desta sexta-feira, 8. A partida, que ocorreu no ginásio da Unifor, em Fortaleza, foi marcada por um jogo travado, faltoso e de baixar pontuações.

Com a desigualdade no placar, o Fortaleza BC correu em quadra pelo resultado. Com as duas equipes tropeçando em erros de lance livre e rebotes, quem conseguiu manter o melhor índices de pontos somados foi o Carcalaion, com destaque para Cassiano que acertou todos os sete pontos que tentou fazer. Com um desempenho melhor que o adversário nos lançamentos, o time de Espiga conseguiu igualar o placar nos segundos finais.

Nos últimos dois quartos, a partida foi definida por detalhes. No terceiro período, Diego, Dawkins e Rafa tentaram colocar o Caxias na frente do embate, mas somente por dois pontos de diferença. Do lado do Carcalaion, Orresta seguiu fazendo a diferença nas marcações de ponto, assim como Ewing, e McClanahan passou a aparecer no embate, que foi decidido então no último tempo.

Em uma partida mais travada, ambos os times se lançaram para o tudo ou nada. Quando conquistava uma boa vantagem, o Fortaleza BC tentava controlar a partida pedindo tempo, assim como o Caxias, mas quando a bola voava tudo se igualava. Esse equilíbrio acabou sendo mais favorável ao grupo gaúcho, que ficou com a vitória após uma cesta um arremesso de dois pontos de Diego nos segundos finais. O jogador foi um destaque do combate.