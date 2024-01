Fortaleza BC recebe União Corinthians na Unifor buscando defender invencibilidade em casa

Carcalaion está 100% como mandante no torneio. Duelo será nesta quarta-feira, 6, a partir das 19h30min, no ginásio da Unifor

Será o primeiro embate na temporada a ocorrer na Unifor, pois o Centro de Formação Olímpica (CFO) está recebendo um torneio de saltos ornamentais. Além disso, o clube cearense tem contrato que prevê a realização de dois jogos na universidade. Na sexta-feira, 8, o compromisso será contra o Caxias do Sul-RS, no mesmo local.

O Fortaleza Basquete Cearense recebe o União Corinthians-RS nesta quarta-feira, 6, às 19h30min, no ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor). O jogo, válido pela oitava rodada do NBB, será o 11º do Carcalaion na competição. Não haverá transmissão por imagens.

Terceiro colocado na tabela de aproveitamento, com 80%, o Fortaleza totaliza oito vitórias e duas derrotas no campeonato, tendo 792 pontos marcados e 750 sofridos. Como mandante, está 100%: quatro vitórias no Estado.

Em seu último jogo, o Carcalaion visitou o atual líder Minas-MG e perdeu por 93 a 88. Os comandados de Flávio Espiga superaram a desvantagem no placar ao longo da partida e conseguiram forçar a prorrogação, mas foram derrotados no tempo extra. Destaque na campanha tricolor, o armador argentino Sebastian Orresta marcou 12 pontos, deu dez assistências e somou oito rebotes na ocasião.

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o treinador Flávio Espiga comentou que, para enfrentar o Minas, a equipe tinha uma estratégia predefinida, que pode mudar naturalmente para o confronto ante o União Corinthians.

“A nossa equipe tem situações que faz faz muito bem, que as são situações coletivas. Em cada jogo, a gente tem as variações e muitas dessas variações são analisadas pelas características do jogador adversário [...] tudo isso é um trabalho de avaliação e scouting que costumamos fazer”, explicou.

O União Corinthians, treinado por Rodrigo Carlos da Silva, ocupa a 13ª colocação na tabela de aproveitamento, somando 36,4%. A equipe tem quatro vitórias e sete derrotas, com 784 pontos anotados e 878 cedidos. Atuando fora de seus domínios, os gaúchos triunfaram duas vezes e foram superados em outras três.